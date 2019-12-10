Прес-конференція лідерів «нормандського формату»

https://racurs.ua/ua/n130603-normandskyy-format-z-yavylosya-komunike-za-rezultatamy-samitu-dokument.html

Ракурс

З’явилося комюніке з результатами саміту лідерів країн «нормандського формату» в Парижі.

Документ у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончарук.

Сторони домовилися:

вжити заходів для повного припинення вогню до кінця 2019 року;

оновити план розмінування територій;

погодити три додаткові зони розведення військ до кінця березня 2020 року;

до кінця року через тристоронню контактну групу (ТКГ) провести обмін полоненими за принципом «всіх на всіх» та забезпечити до них доступ міжнародним організаціям, зокрема «Червоному хресту»;

погодити впродовж 30 днів в межах ТКГ створення нових пунктів пропуску на лінії розмежування;

спостерігачі СММ ОБСЄ повинні мати повний і безперешкодний доступ по всій території України.

Також зазначається, що сторони вважають за необхідне здійснити імплементацію в українське законодавство так званої «формули Штайнмайєра» у версії, погодженій ТКГ та «нормандською четвіркою».

Зазначається, що забезпечити виконання досягнутих домовленостей мають політичні радники лідерів «нормандської четвірки» та міністри закордонних справ.

Нова зустріч у «нормандському форматі» має відбутися протягом чотирьох місяців.

Нагадаємо, під час переговорів у Парижі Україна та Росія не досягнули домовленості щодо укладання нового договору про транзит газу.