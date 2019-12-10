Пресс-конференция лидеров «нормандского формата»

https://racurs.ua/n130603-normandskiy-sammit-poyavilos-kommunike-po-rezultatam-sammita-dokument.html

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Появилось коммюнике по результатам саммита лидеров стран «нормандского формата» в Париже.

Документ в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончарук.

Стороны договорились:

принять меры для полного прекращения огня до конца 2019 года;

обновить план разминирования территорий;

согласовать три дополнительные зоны разведения войск до конца марта 2020 года;

до конца года через трехстороннюю контактную группу (ТКГ) провести обмен пленными по принципу «всех на всех» и обеспечить к ним доступ международным организациям, в частности «Красному кресту»;

согласовать в течение 30 дней в рамках ТКГ создание новых пунктов пропуска на линии разграничения;

наблюдатели СММ ОБСЕ должны иметь полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины.

Также отмечается, что стороны считают необходимым осуществить имплементацию в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера» в версии, согласованной ТКГ и «нормандской четверкой».

Отмечается, что обеспечить выполнение достигнутых договоренностей должны политические советники лидеров «нормандской четверки» и министры иностранных дел.

Новая встреча в «нормандском формате» должно состояться в течение четырех месяцев.

Напомним, во время переговоров в Париже Украина и Россия не достигли договоренности о заключении нового договора о транзите газа.