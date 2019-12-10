Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пресс-конференция лидеров «нормандского формата»

«Нормандский формат»: появилось коммюнике по результатам саммита (ДОКУМЕНТ)

10 дек 2019, 01:57
999

Появилось коммюнике по результатам саммита лидеров стран «нормандского формата» в Париже.

Документ в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончарук.

Стороны договорились:

  • принять меры для полного прекращения огня до конца 2019 года;
  • обновить план разминирования территорий;
  • согласовать три дополнительные зоны разведения войск до конца марта 2020 года;
  • до конца года через трехстороннюю контактную группу (ТКГ) провести обмен пленными по принципу «всех на всех» и обеспечить к ним доступ международным организациям, в частности «Красному кресту»;
  • согласовать в течение 30 дней в рамках ТКГ создание новых пунктов пропуска на линии разграничения;
  • наблюдатели СММ ОБСЕ должны иметь полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины.

Также отмечается, что стороны считают необходимым осуществить имплементацию в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера» в версии, согласованной ТКГ и «нормандской четверкой».

Отмечается, что обеспечить выполнение достигнутых договоренностей должны политические советники лидеров «нормандской четверки» и министры иностранных дел.

Новая встреча в «нормандском формате» должно состояться в течение четырех месяцев.

Напомним, во время переговоров в Париже Украина и Россия не достигли договоренности о заключении нового договора о транзите газа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше