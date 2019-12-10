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Пресс-конференция лидеров «нормандского формата»
«Нормандский формат»: появилось коммюнике по результатам саммита (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n130603-normandskiy-sammit-poyavilos-kommunike-po-rezultatam-sammita-dokument.htmlРакурс
Появилось коммюнике по результатам саммита лидеров стран «нормандского формата» в Париже.
Документ в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончарук.
Стороны договорились:
- принять меры для полного прекращения огня до конца 2019 года;
- обновить план разминирования территорий;
- согласовать три дополнительные зоны разведения войск до конца марта 2020 года;
- до конца года через трехстороннюю контактную группу (ТКГ) провести обмен пленными по принципу «всех на всех» и обеспечить к ним доступ международным организациям, в частности «Красному кресту»;
- согласовать в течение 30 дней в рамках ТКГ создание новых пунктов пропуска на линии разграничения;
- наблюдатели СММ ОБСЕ должны иметь полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины.
Также отмечается, что стороны считают необходимым осуществить имплементацию в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера» в версии, согласованной ТКГ и «нормандской четверкой».
Отмечается, что обеспечить выполнение достигнутых договоренностей должны политические советники лидеров «нормандской четверки» и министры иностранных дел.
Новая встреча в «нормандском формате» должно состояться в течение четырех месяцев.
Напомним, во время переговоров в Париже Украина и Россия не достигли договоренности о заключении нового договора о транзите газа.
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