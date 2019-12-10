Путин о встрече в Париже: принято решение о безальтернативности неуклонного выполнения минских соглашений

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n130602-putin-o-vstreche-v-parije-prinyato-reshenie-o-bezalternativnosti-neuklonnogo-vypolneniya-minskih.html

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Во время сегодняшней встречи в «нормандском формате» в Париже стороны договорились о безальтернативности неуклонного выполнения минских соглашений.

Об этом во время сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи заявил президент России Владимир Путин.

Также, по словам Путина, стороны договорились начать работу по имплементации в украинское законодательство изменений, прежде всего предусмотренных так называемой «формулой Штайнмайера».

Кроме того, отметил Путин, стороны обсуждали внесение изменений в законодательство относительно амнистии и запрета уголовного преследования лиц, «принимавших участие в событиях на востоке Украины», и изменений в Конституцию относительно особого статуса Донбасса.

Также Путин подтвердил достижение договоренности о проведении обмена по формуле «всех установленных на всех установленных».

Напомним, стороны сегодня также договорились о начале полного всестороннего и бессрочного прекращения огня на востоке Украины до конца этого года.