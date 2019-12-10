Зеленский: полное всестороннее и бессрочное прекращение огня должно начаться до конца года

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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В рамках сегодняшнего саммита в «нормандском формате» была достигнута договоренность о начале до конца года полного всестороннего и бессрочного прекращения огня на востоке Украины.

Об этом во время пресс-конференции по результатам сегодняшнего «нормандского саммита» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также стороны отметили важность расширения мандата СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Зеленский также подчеркнул на невозможности федерализации Украины, уступок территорий и любого внешнего воздействия на вектор развития Украины.

Украина унитарное государство — это незыблемый принцип, — подчеркнул президент.

Кроме того, он подтвердил договоренность о проведении обмена пленными в формате «всех на всех» до 31 декабря 2019 года.

Напомним, стороны сегодня также договорились за четыре месяца согласовать все условия проведения местных выборов на Донбассе.