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Ракурс
Во время «нормандской встречи»

«Нормандский саммит»: стороны договорились о местных выборах

10 дек 2019, 00:47
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В рамках сегодняшнего «нормандского саммита» в Париже стороны договорились за четыре месяца согласовать все условия проведения местных выборов на Донбассе.

После этого должна состояться следующая встреча. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции по результатам саммита.

Через четыре месяца нам нужно довести до конца и согласовать все условия для проведения местных выборов, — подчеркнул Макрон.

Также президент Франции отметил значительный прогресс, который удалось достичь сторонам и восстановление отношений.

Мы пытаемся добраться мира, справедливого и устойчивого на Европейском континенте и построить новую архитектуру безопасности, — подчеркнул президент Франции.

Напомним, во время сегодняшнего саммита Украина и Россия не достигли договоренности о заключении нового договора о транзите газа.

Источник: Ракурс


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