«Нормандский саммит»: стороны договорились о местных выборах

Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время «нормандской встречи»
«Нормандский саммит»: стороны договорились о местных выборахhttps://racurs.ua/n130600-normandskiy-sammit-storony-dogovorilis-o-mestnyh-vyborah.htmlРакурс
В рамках сегодняшнего «нормандского саммита» в Париже стороны договорились за четыре месяца согласовать все условия проведения местных выборов на Донбассе.
После этого должна состояться следующая встреча. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции по результатам саммита.
Через четыре месяца нам нужно довести до конца и согласовать все условия для проведения местных выборов, — подчеркнул Макрон.
Также президент Франции отметил значительный прогресс, который удалось достичь сторонам и восстановление отношений.
Мы пытаемся добраться мира, справедливого и устойчивого на Европейском континенте и построить новую архитектуру безопасности, — подчеркнул президент Франции.
Напомним, во время сегодняшнего саммита Украина и Россия не достигли договоренности о заключении нового договора о транзите газа.
Загрузка...