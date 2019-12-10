«Нормандский саммит»: стороны договорились о местных выборах

Во время «нормандской встречи»

https://racurs.ua/n130600-normandskiy-sammit-storony-dogovorilis-o-mestnyh-vyborah.html

Ракурс

В рамках сегодняшнего «нормандского саммита» в Париже стороны договорились за четыре месяца согласовать все условия проведения местных выборов на Донбассе.

После этого должна состояться следующая встреча. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции по результатам саммита.

Через четыре месяца нам нужно довести до конца и согласовать все условия для проведения местных выборов, — подчеркнул Макрон.

Также президент Франции отметил значительный прогресс, который удалось достичь сторонам и восстановление отношений.

Мы пытаемся добраться мира, справедливого и устойчивого на Европейском континенте и построить новую архитектуру безопасности, — подчеркнул президент Франции.

Напомним, во время сегодняшнего саммита Украина и Россия не достигли договоренности о заключении нового договора о транзите газа.