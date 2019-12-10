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Ракурс
Під час «нормандської зустрічі»

«Нормандський саміт»: сторони домовилися щодо місцевих виборів

10 гру 2019, 00:47
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В межах сьогоднішнього «нормандського саміту» в Парижі сторони домовилися за чотири місяці узгодити всі умови проведення місцевих виборів на Донбасі.

Після цього має відбутися наступна зустріч. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив на прес-конференції за результатами саміту.

Через чотири місяці нам потрібно довести до кінця і узгодити всі умови для проведення місцевих виборів, — наголосив Макрон.

Також президент Франції відзначив значний прогрес, який вдалося досягти сторонам та відновлення відносин.

Ми намагаємося дістатися миру, справедливого та стійкого на Європейському континенті і побудувати нову архітектуру безпеки, — наголосив президент Франції.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього саміту Україна та Росія не досягнули домовленості щодо укладання нового договору про транзит газу.

Джерело: Ракурс


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