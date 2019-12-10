«Нормандський саміт»: сторони домовилися щодо місцевих виборів

Під час «нормандської зустрічі»

https://racurs.ua/ua/n130600-normandskyy-samit-storony-domovylysya-schodo-miscevyh-vyboriv.html

Ракурс

В межах сьогоднішнього «нормандського саміту» в Парижі сторони домовилися за чотири місяці узгодити всі умови проведення місцевих виборів на Донбасі.

Після цього має відбутися наступна зустріч. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив на прес-конференції за результатами саміту.

Через чотири місяці нам потрібно довести до кінця і узгодити всі умови для проведення місцевих виборів, — наголосив Макрон.

Також президент Франції відзначив значний прогрес, який вдалося досягти сторонам та відновлення відносин.

Ми намагаємося дістатися миру, справедливого та стійкого на Європейському континенті і побудувати нову архітектуру безпеки, — наголосив президент Франції.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього саміту Україна та Росія не досягнули домовленості щодо укладання нового договору про транзит газу.