Зеленський: Повне всебічне і безстрокове припинення вогню має розпочатися до кінця року

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130601-zelenskyy-povne-vsebichne-i-bezstrokove-prypynennya-vognu-maie-rozpochatysya-do-kincya-roku.html

Ракурс

В межах сьогоднішнього саміту в «нормандському форматі» була досягнута домовленість про початок до кінця року повного всебічного та безстрокового припинення вогню на сході України.

Про це під час прес-конференції за результатами сьогоднішнього «нормандського саміту» повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також сторони наголосили на важливості розширення мандату СММ ОБСЄ з можливістю здійснювати моніторинг цілодобово.

Зеленський також наголосив на неможливості федералізації України, поступки територіями та будь-якого зовнішнього впливу на вектор розвитку України.

Україна унітарна держава — це непорушний принцип, — наголосив президент.

Крім того, він підтвердив домовленості щодо проведення обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, сторони сьогодні також домовилися за чотири місяці узгодити всі умови проведення місцевих виборів на Донбасі.