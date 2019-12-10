Путін про зустріч у Парижі: прийняте рішення про безальтернативність неухильного виконання мінських угод

Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n130602-putin-pro-zustrich-u-paryji-pryynyate-rishennya-pro-bezalternatyvnist-neuhylnogo-vykonannya.html

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Під час сьогоднішньої зустрічі в «нормандському форматі» у Парижі сторони домовилися про безальтернативність неухильного виконання мінських угод.

Про це під час сьогоднішньої прес-конференції за результатами зустрічі заявив президент Росії Володимир Путін.

Також, за словами Путіна, сторони домовилися почати роботу з імплементації до українського законодавства змін, передусім передбачених так званою «формулою Штайнмайєра».

Крім того, зазначив Путін, сторони обговорювали внесення змін до законодавства щодо амністії та заборони кримінального переслідування осіб, які «брали участь у подіях на сході України», та змін до Конституції щодо особливого статусу Донбасу.

Також Путін підтвердив досягнення домовленості про проведення обміну за формулою «всіх установлених на всіх установлених».

Нагадаємо, сторони сьогодні також домовилися про початок повного всебічного та безстрокового припинення вогню на сході України до кінця цього року.