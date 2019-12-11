"Нормандські" зобов’язання: що записали у новому законопроекті про ОРДЛО, фото — "112 Україна""

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На сайті Верховної Ради сьогодні з’явився текст законопроекту «Про внесення зміни до ст. 1 закону України „Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей“».

Документ передбачає продовження особливого статусу ОРДЛО ще на рік. Як йдеться у пояснювальній записці до закону № 2569, він вноситься до парламенту у зв’язку з тим, що 31 грудня закінчується попередній термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих регіонах Донбасу.

Законопроект спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН, — вважають розробники документу, а саме керівники фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та Олександр Корнієнко.

Документ зареєстровано 10 грудня. Він з’явився у Раді наступного дня після проведення у Парижі переговорів «нормандської четвірки». Лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полонених до 31 грудня, розведення військ ще у трьох зонах лініх розмежування, безстрокове припинення вогню, імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство, а також про продовження чинного закону про особливий статус Донбасу. Президент України Володимир Зеленський після саміту заявив, що цей закон можуть продовжити на рік.