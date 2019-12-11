Скульптура «Їжачок у тумані». Фото: LB.ua

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Скульптура «Їжачок у тумані» тимчасово перенесена з центру Києва у зв’язку з заміною бруківки.

Демонтаж скульптури «Конячка», більш відомої як «Їжачок у тумані», провели для поновлення дорожнього покриття алеї у рамках створення еко-парку, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, планується встановлення освітлення з сонячними батареями, зарядних станцій, а також арт-об'єкта, який змінює колір підсвічування. Реконструкцію скверу планують завершити до кінця поточного року.

Скульптуру «Їжачок у тумані» встановили у 2009 році в Києві на перетині вулиць Золотоворітської, Рейтарської та Георгіївського провулка. Її авторами стали Володимир Колінько та Георгій Куровський, які вже декілька років прикрашають столицю химерними фігурками тварин і казкових персонажів.

«Їжачок у тумані» стояв на стовбурі зіпсованого дерева. Для створення голок була використана досить цікава техніка: пеньок оповили металевою сіткою, а в ній закріпили шурупи.

Нагадаємо, що недавно в столиці встановили п’ятиметрову скульптуру англійського бульдога. Вона з’явилася біля станції метро «Почайна».