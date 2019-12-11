Соціальний захист: Кабмін розробив механізм допомоги звільненим з російського полону в’язням, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n130683-kabmin-rozrobyv-mehanizm-dopomogy-zvilnenym-z-rosiyskogo-polonu-v-yaznyam.html

Ракурс

Кабінет міністрів 11 грудня схвалив єдиний механізм надання допомоги та соціального захисту особам, яких позбавили волі внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться про звільнених з російського полону в’язнів.

Як повідомив за результатами засідання Кабміну його очільник Олексій Гончарук, одразу після повернення ці особи зможуть отримати всі види необхідної допомоги, зокрема тимчасове житло та одноразову допомогу у 100 тис. грн кожному.

Крім того, уряд сьогодні ухвалив рішення про фінансування купівлі житла для тимчасового проживання 33 родин внутрішньо переміщених осіб. Для цього виділено понад 13 млн грн.

«Ракурс» повідомляв, що Рада 4 грудня ухвалила у першому читанні два законопроекти, які стосуються гарантій соціального захисту для військових. Один із проголосованих законопроектів надає статус учасника бойових дій (УБД) морякам і льотчикам, інший розширює перелік військових, які безоплатно лікуються в медзакладах.

Крім того, нардепи надали добровольцям статус учасників бойових дій і забезпечили відповідними пільгами.