Социальная защита: Кабмин разработал механизм помощи освобожденным из российского плена заключенным, фото — DW

https://racurs.ua/n130683-kabmin-razrabotal-mehanizm-pomoschi-osvobojdennym-iz-russkogo-plena-zakluchennym.html

Ракурс

Кабинет министров 11 декабря одобрил единый механизм оказания помощи и социальной защиты лицам, которых лишили свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Речь идет об освобожденных из российского плена заключенных.

Как сообщил по итогам заседания Кабмина его глава Алексей Гончарук, сразу по возвращении эти лица смогут получить все виды необходимой помощи, в том числе временное жилье и единовременное пособие в 100 тыс. грн каждому.

Кроме того, правительство сегодня принял решение о финансировании покупки жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц. Для этого выделено более 13 млн грн.

«Ракурс» сообщал, что Рада 4 декабря приняла в первом чтении два законопроекта, касающихся гарантий социальной защиты военнослужащих. Один из них предоставляет статус участника боевых действий (УБД) морякам и летчикам, другой расширяет перечень военных, которые безвозмездно лечатся в медучреждениях.

Кроме того, нардепы предоставили добровольцам статус участников боевых действий и обеспечили их соответствующими льготами.