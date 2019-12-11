ESA отправит на орбиту зонд для сбора мусора. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n130682-esa-otpravit-na-orbitu-ohotnika-za-kosmicheskim-musorom.html

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Европейское космическое агентство (ESA) объявило о подготовке первого зонда, предназначенного для уничтожения космического мусора.

Так называемый охотник за космическим мусором получил название ClearSpace-1. За создание аппарата отвечает стартап ClearSpace из Швейцарии. Запуск зонда запланирован на 2025 год. Об этом 11 декабря сообщает «Вокруг света».

По словам основателя ClearSpace Люка Пиге, сейчас вопрос космического мусора актуален, как никогда. В настоящее время в космосе насчитывается почти 2 тыс. действующих спутников, а более 3 тыс. вышли из строя. Специалист отмечает, что в ближайшее время количество космического мусора будет только расти из-за столкновения устройств друг с другом, даже если остановить все космические запуски.

Представьте себе, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все корабли, потерянные за прошедшие века, все еще дрейфовали на поверхности воды. Такова нынешняя ситуация на орбите, и нельзя допустить, чтобы она продолжалась, — заявил глава ESA Йохан-Дитрих Вернер.

Устройство ClearSpace-1 планируют вывести на низкую околоземную орбиту, на высоту примерно в 500 км. Сначала зонд должен справиться со 100-килограммовым объект, который отделился от ракеты Vega, запущенной в 2013 году. Ожидается, что «охотник за мусором» обнаружит объект, захватит его при помощи четырех роботизированных рук и доставит в нижние слои атмосферы, где мусор сгорит.

Напомним, компания Boeing завершила ключевой этап подготовки к запуску космонавтов на орбиту. На стартовой площадке Complext 41 военно-воздушных сил США на мысе Канаверал во Флориде установили капсулу Boeing CST-100 Starliner на ракете ULA Atlas V.