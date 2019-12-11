Госбюджет-2020 подписал Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n130680-gosbudjet-2020-podpisal-zelenskiy.html

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Госбюджет-2020 подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Госбюджетом предусматривается выделение 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований и 1,84 млрд грн на разработку государственных инвестиционных проектов, в том числе в сфере здравоохранения — 772, 5 млн грн, транспортной инфраструктуры — 390 млн грн, охраны окружающей среды — 190 млн грн и образования — 180 млн грн.

На сайте Верховной Рады появилась отметка о том, что соответствующий законопроект № 2000 был возвращен в парламент 11 декабря с подписью президента.

Также бюджетом заложена сумма 52,76 млн грн, которая будет направлена на финансирование Агентства по управлению государственным долгом.

Согласно бюджета, украинская казна в 2020 году планирует получить доход в размере 1,093 трлн грн, в том числе доходная часть общего фонда должна составить 974,7 млрд грн. Поступления в специальный фонд планируются на уровне 119 млрд грн.

Расходная часть бюджета составляет 1,18 трлн грн, в том числе расходы общего фонда запланированы в размере 1,053 трлн грн.

Таким образом, дефицит госбюджета составляет 94,3 млрд грн, что эквивалентно 2,09% ВВП.

Напомним, что закон о госбюджете на 2020 год Верховная Рада приняла 14 ноября. Документ поддержали 280 народных избранников.