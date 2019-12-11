Держбюджет-2020 підписав Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130680-derjbudjet-2020-pidpysav-zelenskyy.html

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Держбюджет-2020 підписав президент України Володимир Зеленський. Держбюджетом передбачається виділення 1,2 млрд грн на створення Бюро фінансових розслідувань та 1,84 млрд грн на розробку державних інвестиційних проектів, у тому числі у сфері охорони здоров’я — 772,5 млн грн, транспортної інфраструктури — 390 млн грн, охорони навколишнього середовища — 190 млн грн і освіти — 180 млн грн.

На сайті Верховної Ради з’явилася позначка, що відповідний законопроект № 2000 був повернений до парламенту 11 грудня з підписом президента.

Також бюджетом закладено суму 52,76 млн грн, яка буде спрямована на фінансування Агентства з управління державним боргом.

Згідно бюджету, українська скарбниця в 2020 році планує отримати дохід у розмірі 1,093 трлн грн, у тому числі дохідна частина загального фонду повинна скласти 974,7 млрд грн. Надходження до спеціального фонду плануються на рівні 119 млрд грн.

Видаткова частина бюджету становить 1,18 трлн грн, у тому числі видатки загального фонду заплановані у розмірі 1,053 трлн грн.

Таким чином, дефіцит держбюджету становить 94,3 млрд грн, що еквівалентно 2,09% ВВП.

Нагадаємо, що закон про держбюджет на 2020 рік Верховна Рада прийняла 14 листопада. Документ підтримали 280 народних обранців.