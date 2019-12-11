Народні депутати знову влаштували бійку. Фото: dnepr.info

https://racurs.ua/ua/n130679-biyka-na-agrarnomu-komiteti-nardep-ta-svobodivci-pochubylysya-cherez-rynok-zemli-video.html

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Бійка між чинним та колишніми народними депутатами сталася 11 грудня під час засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної політики.

Чоловіки побилися під час розгляду законопроекту про ринок землі № 2178−10, який має бути підготовлений до розгляду у другому читанні. Згодом голова комітету Микола Сольський запропонував перенести розгляд документу. Про це йшлося в трансляції засідання.

Я пропоную продовжити засідання з урахуванням напрацювання секретаріатом підкомітету завтра о 8.00, — заявив Сольський.

Згодом бійку влаштували народний депутат від «Слугу народу» Андрій Богданець та представники «Свободи» Едуард Леонов й Ігор Мірошниченко, які були нардепами в Раді минулого скликання. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

Після конфлікту партія «Слуга народу» оприлюднила заяву, в якій заявила, що вважає напад на Богданця «провокацією та дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам». У політсилі звернулися до правоохоронців відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства.

Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу — із застосуванням сили, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 11 грудня засідав комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Народні депутати обговорювали питання обігу земель сільськогосподарського призначення.