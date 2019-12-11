Парламентський комітет обговорює обіг земель с/г призначення. Фото: infoindustria.com.ua

https://racurs.ua/ua/n130668-komitet-rady-obgovoruie-obig-zemel-silskogospodarskogo-pryznachennya-translyaciya.html

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Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики 11 грудня проводить засідання.

Народні депутати обговорюють питання обігу земель сільськогосподарського призначення. Комітет підтримав направлення листа голові ВРУ Дмитру Разумкову про включення до порядку денного Верховної Ради України законопроекту № 2548 про внесення змін до законодавства щодо державного регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами. Про це йшлося в трансляції засідання.

Як відомо, останнім часом в Україні гостро стоїть питання впровадження ринку землі в Україні. На зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення наполягає чинна влада. Натомість соціологічне опитування показало, що запровадження ринку землі в Україні підтримують лише 29% українців. Проти прийняття Верховною Радою закону про земельний ринок виступають 64% громадян.

Нагадаємо, у Верховній Раді порушили питання щодо купівлі землі українцями, які мають подвійне громадянство. Нардепи вважають, що за подібні дії покупці повинні нести кримінальну відповідальність.