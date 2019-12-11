США проведуть у Європі військові навчання з метою попередити РФ. Фото: Flickr

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Сполучені Штати Америки в 2020 році проведуть на території Європи наймасштабніші військові навчання з часів закінчення «холодної війни».

Мета військових маневрів — попередити Російську Федерацію від повторення агресії, подібної до окупації Автономної Республіки Крим у 2014 році. Про це заявив американський генерал-майор Беррі Сігуін, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії, 11 грудня повідомляє Reuters.

Планується, що Пентагон перекине в Європу 20 тис. військовослужбовців армії США, які висадяться в Бельгії та Нідерландах. Звідти солдати дістануться до Німеччини та передислокують до Польщі й уздовж східних кордонів НАТО. Планується, що у військовий навчаннях візьмуть участь 37 тис. особового складу.

Нагадаємо, НАТО може прийняти Україну до Програми розширених можливостей. Надання Україні статусу учасника EOP передбачає розширення практичної операційної взаємодії з Альянсом. Нові домовленості дозволять громадянам країн-партнерів займати у командній структурі НАТО відповідні посади.