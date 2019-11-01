Україна і НАТО домовлятимуться про розширену співпрацю: подано заявку

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Україна заявила про готовність брати участь у Програмі розширених можливостей НАТО, фото: U.S. Army
Україна і НАТО домовлятимуться про розширену співпрацю: подано заявкуhttps://racurs.ua/ua/n128874-ukrayina-zayavyla-pro-gotovnist-braty-uchast-v-programi-rozshyrenyh-mojlyvostey-nato.htmlРакурс
НАТО може прийняти Україну до Програми розширених можливостей (EOP).
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Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба повідомив про офіційний запит держави на приєднання до програми, передає сьогодні «Європейська правда».
Чиновник зазначив, що країна готова перейти на новий рівень співпраці з НАТО. Надання Україні статусу учасника EOP передбачає розширення практичної операційної взаємодії з Альянсом.
Очікується, що українська сторона і військово-політичний блок посилять діалог у сфері розвідки. Нові домовленості дозволять громадянам країн-партнерів займати у командній структурі НАТО відповідні посади.
Від цілої низки країн ми почули про підтримку в отриманні цього статусу, — додав представник уряду.
Програма розширених можливостей від НАТО передбачає об'єднання найближчих партнерів альянсу. До цієї категорії входять країни, які не є членами НАТО, але готові тісно взаємодіяти із технічних питань, а також брати участь у спільних операціях і навчаннях. Грузія, Йорданія, Швеція, Фінляндії та Австралія вже активно задіяні в цій програмі.
Нагадаємо, в жовтні Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторну заявку на членство в НАТО. За його словами, це вже було зроблено в 2008 році на саміті в Бухаресті й рішення досі чинне.
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