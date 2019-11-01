Украина и НАТО будут договариваться о расширенном сотрудничестве: подана заявка

Украина заявила о готовности участвовать в Программе расширенных возможностей НАТО, фото: U.S. Army

https://racurs.ua/n128874-ukraina-zayavila-o-gotovnosti-uchastvovat-v-programme-rasshirennyh-vozmojnostey-nato.html

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НАТО может принять Украину в Программу расширенных возможностей (EOP).

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Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба сообщил об официальном запросе государства на присоединение к программе, передает «Европейская правда».

Чиновник отметил, что страна готова перейти на новый уровень сотрудничества. Предоставление Украине статуса участника EOP предусматривает расширение практического операционного взаимодействия с Альянсом.

Ожидается, что украинская сторона и военно-политический блок усилят диалог в сфере разведки. Новые договоренности позволят гражданам стран-партнеров занимать в командной структуре НАТО соответствующие должности.

От целого ряда стран мы услышали о поддержке в получении этого статуса, — добавил представитель правительства.

Программа расширенных возможностей НАТО предусматривает объединение ближайших партнеров альянса. В эту категорию входят страны, которые не являются членами НАТО, но готовы тесно взаимодействовать по техническим вопросам, а также принимать участие в совместных операциях и учениях. Грузия, Иордания, Швеция, Финляндия и Австралия уже активно задействованы в этой программе.

Напомним, в октябре Кулеба заявил, что Украина не будет подавать повторную заявку на членство в НАТО. По его словам, это уже было сделано в 2008 году на саммите в Бухаресте и решение действует до сих пор.