США проведут в Европе военные учения с целью предупредить РФ. Фото: Flickr

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Соединенные Штаты Америки в 2020 году проведут на территории Европы самые масштабные военные учения со времен окончания «холодной войны».

Цель военных маневров — предупредить Российскую Федерацию от повторения агрессии, подобной оккупации Автономной Республики Крым в 2014 году. Об этом заявил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии, 11 декабря сообщает Reuters.

Планируется, что Пентагон перебросит в Европу 20 тыс. военнослужащих армии США, которые высадятся в Бельгии и Нидерландах. Оттуда солдаты доберутся в Германию и передислоцируются в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. Планируется, что в военных учениях примут участие 37 тыс. бойцов личного состава.

Напомним, НАТО может принять Украину в программу расширенных возможностей. Предоставление Украине статуса участника EOP предусматривает расширение практической операционного взаимодействия с Альянсом. Новые договоренности позволят гражданам стран-партнеров занимать в командной структуре НАТО соответствующие должности.