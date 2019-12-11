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Дела Порошенко: экс-премьер Швеции пристыдил Зеленского из-за преследования предшественника, фото — LiveJournal

Как Янукович с Тимошенко: экс-премьер Швеции пристыдил Зеленского за преследование Порошенко

11 дек 2019, 10:53
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Бывший премьер-министр Швеции и глава МИД этой страны Карл Бильдт пристыдил президента Украины Владимира Зеленского из-за преследования пятого президента Петра Порошенко.

Бильдт сравнил Зеленского с беглым президентом Виктором Януковичем, который в свое время очень быстро начал преследование своей соперницы на президентских выборах Юлии Тимошенко.

В своем Твиттер Бильдт охарактеризовал открытие нескольких производств против Порошенко «худшим проявлением Украины».

Украина в худшем своем проявлении. Янукович посадил в тюрьму Тимошенко по сфабрикованному иску, а теперь Зеленский хочет сделать то же самое. Стыд! — написал Бильдт.

Таким образом он прокомментировал новость об открытии ГБР еще одного производства против Порошенко по факту подписания минских соглашений.

Карл Бильдт — шведский политический деятель, дипломат, премьер-министр Швеции с 1991 года по 1994 год. Он возглавлял миссии ЕС в бывшей Югославии, был спецпосланником Генерального секретаря ООН на Балканах. До октября 2014 года Бильдт возглавлял дипломатию Швеции.

Источник: Ракурс


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