Борьба с коррупцией: следователь СБУ осужден на 7 лет за взятку

Взятка. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n130665-borba-s-korrupciey-sledovatel-sbu-osujden-na-7-let-za-vzyatku.html

Ракурс

Верховный суд вынес решение о лишении свободы на семь лет сотрудника следственного подразделения Службы безопасности Украины за вымогательство и получение взятки в размере 300 тыс. грн.

Суд рассмотрел кассационные жалобы защиты на приговор Сиховского райсуда Львова и решение Львовского апелляционного суда, согласно которым следователь СБУ был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Работник СБУ обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере).

Осужденный своей вины не признал. Представители защиты требовали отменить приговор первой инстанции и решение апелляционного суда, а уголовное производство закрыть.

Однако Верховный суд вынес решение, которым уменьшил срок заключения для обвиняемого на полгода, но оставил приговор без изменений в части лишения осужденного всех воинских званий, права занимать в течение трех лет должности в органах государственной власти, а также конфискации имущества.

Как ранее писал «Ракурс», в Черновицкой области задержали двух пограничников, которые брали взятки за незаконную перевозку сигарет через границу.