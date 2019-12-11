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Ракурс
В Чернигове гепатитом А заболел 41 человек. Фото: zn.ua

Вспышка вирусного гепатита A в Чернигове: заболели более 40 человек, большинство из них — дети

11 дек 2019, 10:38
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Вспышка вирусного гепатита A продолжается в Чернигове, количество больных возросло до 41 человека.

Вирус зафиксировали в Черниговской общеобразовательной школе № 7. В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщили в государственном учреждении «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Отмечается, что по состоянию на 10 декабря зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых. У всех них медики подтвердили лабораторно диагноз вирусного гепатита A, средней степени тяжести. У 35 больных диагноз подтвердили иммунологически, а госпитализировали 39 больных. По состоянию на вчера из стационара выписали 31 лицо.

Ранее сообщалось, что в конце октября гепатит A мог поразить 15 учеников школы № 7 в Чернигове. Первого ученика госпитализировали с диагнозом гепатит A 21 октября. А 27 октября, еще 12 учеников и сотрудница пищеблока этой школы были доставлены в медучреждения. Врачи заподозрили у них гепатит A.

Источник: Ракурс


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