Словарь Merriam-Webster. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n130663-slovom-goda-v-ssha-nazvali-mestoimenie-oni.html

Ракурс

Слово года определил американский толковый словарь Merriam-Webster. Больше всего запросов пользователей, которые хотели уточнить значение слова, получило местоимение they (они).

Значение этого местоимения в Merriam-Webster в этом году уточнялось на 313% чаще, чем всех других слов, передает BBC заявление главного редактора ресурса Питера Соколовского.

Он считает, что интерес к этому местоимению вызван выступлением поп-звезды Сэма Смита, который идентифицировал себя как небинарного человека и попросил называть его не «он», а «они».

Редактор словаря добавил, что этот случай является доказательством того, как обычное местоимение может оказаться на вершине авторитетного рейтинга.

Мерриам-Вебстер (Merriam-Webster, Inc.) — американская компания, издатель справочников и лексических словарей. Братья Мерриам приобрели права на издание словаря Вебстера в 1843 году. В 1996 году компания создала свой первый сайт, который открыл свободный доступ к онлайн-словарю.

Напомним, что словом 2019 года по версии Оксфордского словаря стало выражение climate emergency. Оно дословно переводится как «чрезвычайная климатическая ситуация».