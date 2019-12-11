Словник Merriam-Webster. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n130663-slovom-roku-u-ssha-nazvaly-zaymennyk-vony.html

Ракурс

Слово року визначив американський тлумачний словник Merriam-Webster. Найбільшу кількість запитів користувачів, які хотіли уточнити значення слова, отримав займенник they (вони).

Значення цього займенника в Merriam-Webster цьогоріч уточнювались на 313% частіше, ніж усіх інших слів, передає BBC заяву головного редактора ресурсу Пітера Соколовського.

Він вважає, що інтерес до цього займенника спричинений виступом поп-зірки Сема Сміта, який ідентифікував себе як небінарну людину й попросив називати його не «він», а «вони».

Редактор словника додав, що цей випадок є доказом того, як звичайний займенник може опинитися на вершині авторитетного рейтингу.

Мерріам-Вебстер (Merriam-Webster, Inc.) — американська компанія, видавець довідників і лексичних словників. Брати Мерріам придбали права на видання словника Вебстера у 1843 році. В 1996 году компанія створила свій перший сайт, який відкрив вільний доступ до онлайн-словника.

Нагадаємо, що словом 2019 року за версією Оксфордського словника став вислів climate emergency. Він дослівно перекладається українською як «надзвичайна кліматична ситуація».