Справи проти Порошенка: Слуга народу готова проголосувати за зняття імунітету, фото — ZiK

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Ракурс

Монобільшість у Верховній Раді, яка складається із представників партії «Слуга народу», готова проголосувати за зняття депутатської недоторканності з екс-президента Петра Порошенка

Про це заявила нардеп Ірина Верещук за результатами засідання фракції «Слуги народу», яке відбулося у вівторок.

Вона розповіла, що не знає жодного нардепа з СН, який відмовився б голосувати за зняття недоторканності з Порошенка, повідомляє «112 Україна».

Про окреме голосування, яке проводила «Слуга народу» напередодні, писав у Фейсбук і ще один представник монобільшості Олександр Дубінський. Він розкритикував проведення такого голосування, оскільки цей факт, за словами нардепа, дає можливість керівництву фракції загальмувати зняття імунітету з Порошенка.

Небажання Рябошапки (генпрокурора — «Ракурс») знімати недоторканність з Порошенка (внаслідок договорняка з ним) перекладуть на фракцію, — вважає Дубінський.

Верещук була не єдиною зі «слуг народу», яка під час шоу «Пульс» в ефірі каналу «112 Україна» заявила про готовність зняти депутатську недоторканність з п’ятого президента та лідера партії «Європейська солідарність». Нардеп від СН Євген Шевченко заявив, що і він буде голосувати за зняття недоторканності з Порошенка.

5 грудня «Ракурс» повідомляв, що ДБР готує нову підозру Порошенку. Вона стосується незаконного призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

Учора бюро відкрило кримінальне провадження проти Порошенка. Справа стосується факту можливої ​​державної зради за узгодження комплексу заходів з виконання мінських угод. Порошенко буцімто домовлявся про відновлення територіальної цілісності України з представниками ОРДЛО усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту. Раніше повідомлялося, що юрист Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про можливу державну зраду Порошенка.

Раніше екс-президента також звинуватили в незаконності наказу, який він віддав рік тому. Йшлося про переведення декількох суден ВМС із Одеси в Маріуполь. Під час рейду росіяни захопили їх у полон в районі Керченської протоки.