Проти Порошенка відкрили ще одне провадження. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n130649-dbr-vidkrylo-kryminalne-provadjennya-proty-poroshenka-za-faktom-mojlyvoyi-derjzrady-dokument.html

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього президента та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Справа стосується факту можливої ​​державної зради за узгодження комплексу заходів з виконання мінських угод. Про це 10 грудня повідомив колишній перший заступник керівника Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов у Telegram.

Він стверджує, що Порошенко домовлявся про відновлення територіальної цілісності України з представниками ОРДЛО усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.

У ДБР попередньо кваліфікували провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Покарання передбачається у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що Портнов подав до Державного бюро розслідувань заяву про можливу державну зраду Петра Порошенка.

Нагадаємо, очільник ДБР Роман Труба заявляв, що незабаром Петро Порошенко отримає другу підозру від Державного бюро розслідувань, яка стосуватиметься незаконного призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.