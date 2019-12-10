Портнов передав до ДБР заяву про держзраду Порошенка. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130639-portnov-peredav-do-derjburo-rozsliduvan-zayavu-pro-derjavnu-zradu-poroshenka-dokument.html

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Андрій Портнов, колишній заступник глави Адміністрації президента часів правління Віктора Януковича, подав до Державного бюро розслідувань заяву про можливу державну зраду п’ятого президента України Петра Порошенка.

У заяві Портнова йдеться про те, що лідер «Європейської солідарності» під час свого президентства погодив із главою РФ Володимиром Путіним та іншими лідерами країн «нормандського формату» домовленості про вибори в контрольованих бойовиками районах Донбасу раніше, ніж передачу Києву непідконтрольної ділянки україно-російського кордону. Про це повідомляє «Страна.ua» із посиланням на заяву юриста.

Такі дії Порошенка Портнов вважає державною зрадою на користь Російської Федерації.

Нагадаємо, у травні Андрій Портнов, стверджував, що Петро Порошенко перевищував свої службові повноваження, коли у листопаді 2018 року відправив українських моряків у Керченську протоку, де їх потім захопили у полон військові РФ.