Митниця запустить мобільний додаток e-Borders

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Державна митна служба в наступному році планує запустити мобільний додаток e-Borders, користувачі якого зможуть за допомогою своїх смартфонів отримувати доступ до всіх сервісів відомства, а також матимуть змогу в режимі онлайн слідкувати за ситуацією на кордоні.

Відповідний проект здійснюється спільно з Держприкордонслужбою. Такі плани сьогодні озвучив керівник Державної митної служби України Максим Нефьодов, повідомляє видання «Громадське».

Нефьодов зазначив, що здійснення цифрової трансформації є одним із приорітетів його відомства. Впродовж найближчих півроку на митниці планують переглянути систему управління ризиками та відкрити систему бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою відомства. Також запрацюють портал відкритих даних та автоматичні сервіси для класифікації та інтеграції з базами інших країн.

Крім того, в найближчі місяці очікується початок роботи системи самостійного декларування транспортних засобів, а згодом й інших відносно простих товарів, які переміщують через кордон громадяни.

За словами Нефьодова, це дозволить не лише спростити, а й здешевити цей процес.

Також митниця працює над тим, щоб запустити міжнародну моніторингову систему, яка дозволить відслідковувати переміщення контейнерів по світу.

Нагадаємо, сьогодні опівночі в Україні офіційно розпочала роботу нова митниця.