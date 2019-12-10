Державна митна служба України. Фото: Багнет

https://racurs.ua/ua/n130630-nova-mytnycya-rozpochala-robotu-v-ukrayini-goncharuk.html

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Нова митниця офіційно розпочала роботу в Україні сьогодні опівночі. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що це лише перший етап побудови нового державного органу, який буде працювати для українських платників податків, а не для набивання кишень корумпованих чиновників.

Із лав Державної митної служби були виключені 500 «сумнівних» керівників, скорочено кількість митниць з 26 до 16, а також був забезпечений непомітний для користувачів перехід від старого держоргану до нового, повідомив Гончарук у своєму Telegram-каналі.

У центральному апараті працювала спеціально створена група, співробітники якої проводили консультації щодо виникаючих складнощів у роботі. Протягом усієї ночі в.о. керівників митниць об’їжджали пости, щоб переконатися, що ніде не виникло проблем.

На даний час є точкові питання щодо місць доставки, одиничних випадків транзиту і особливостей роботи залізниці, які повинні вирішитися протягом цього тижня.

Чиновник уточнив, що в штат нової Державної митної служби переведено понад 50% співробітників і даний процес буде продовжений у цьому місяці. Також у грудні будуть оголошені конкурси на заміщення вакантних посад.

Нагадаємо, що у липні поточного року Державну митну службу очолив Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на цю посаду. Новий глава відомства заявив, що його основною метою є очищення служби та усунення корупційних схем.