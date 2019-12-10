Померла солістка Roxette Фредрікссон, фото: flickr

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Ракурс

Померла Марі Фредрікссон. Їй був 61 рік.

Солістка групи Roxette пішла з життя 9 грудня. Про це повідомляє видання Expressen.

Менеджер артистки Марі Дімберг підтвердила інформацію. Вона заявила, що співачка померла в своїх апартаментах після тривалої хвороби.

Одна з наших улюблених артисток пішла від нас, — заявила Марі Дімберг.

Пер Гессле, інший учасник музичного колективу, висловив співчуття у зв’язку з тим, що трапилося. Він підкреслив, що тепер його життя змінилось.

Вся моя любов з нею і з її сім'єю, — висловився чоловік.

У Фредрікссон діагностували рак мозку в 2002 році. Медики рекомендували виконавиці утриматися від гастролей, так як вона мала проблеми з пам’яттю і пересуванням. У 2016 році Roxette оголосили про припинення концертної діяльності.

Група Roxette була створена в 1986 році. У 1989-му музиканти випустили композицію The Look. Цей сингл приніс колективу світову славу. За свою історію шведська група дала 557 концертів, випустила 75 млн копій альбомів. Чотири композиції Roxette займали перше місце в американських чартах Billboard.

Раніше у віці 72 років померла зірка культового американського серіалу «Твін Пікс» Пеггі Ліптон, яка зіграла роль Норми Дженнінгс.