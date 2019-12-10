Пожежа в таборі «Вікторія»: директора посадили під домашній арешт. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n130613-dyrektora-tabora-viktoriya-posadyly-pid-domashniy-aresht.html

Ракурс

Пожежа в таборі «Вікторія», внаслідок якої два роки тому загинули діти, досі розслідується. Одному з підозрюваних — директору закладу Петросу Саркісяну вчора змінили запобіжний захід.

Київський районний суд Одеси відправив Саркісяна під домашній арешт. До цього його тримали у СІЗО, повідомляє прес-служба суду.

Прокуратура виступала проти такого рішення. Вона заявляла про можливі ризики: вплив підозрюваного на свідків, псування доказів і втечу. Але суд задовольнив клопотання сторони захисту і призначив підозрюваному цілодобовий домашній арешт із використанням електронних засобів контролю.

Пожежа на території табору «Вікторія» спалахнула у вересні 2017 року. Вона призвела до загибелі трьох вихованок творчого коллективу «Адель». Правоохоронці затримали у справі директора закладу Саркісяна та старшого вихователя Наталію Цокур.

Раніше «Ракурс» писав, що табір «Вікторія» в Одесі, в якому загинули діти, відновив роботу. При цьому керівництво табору не усунуло всіх виявлених пожежниками порушень.