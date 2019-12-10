Пожар в лагере «Виктория»: директора посадили под домашний арест. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n130613-direktora-lagerya-viktoriya-posadili-pod-domashniy-arest.html

Ракурс

Пожар в лагере «Виктория», в результате которого два года назад погибли дети, до сих пор расследуется. Одному из подозреваемых — директору заведения Петросу Саркисяну вчера изменили меру пресечения.

Киевский районный суд Одессы отправил Саркисяна под домашний арест. До этого он находился в СИЗО, сообщает пресс-служба суда.

Прокуратура выступала против такого решения. Она заявляла о возможных рисках: влиянии подозреваемого на свидетелей, порче доказательств и побеге. Но суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и назначил подозреваемому круглосуточный домашний арест с использованием электронных средств контроля.

Пожар на территории лагеря «Виктория» вспыхнул в сентябре 2017 года. Он привел к гибели трех воспитанниц творческого коллектива «Адель». Правоохранители задержали по делу директора школы Саркисяна и старшего воспитателя Наталью Цокур.

Ранее «Ракурс» писал, что лагерь «Виктория» в Одессе, в котором погибли дети, возобновил работу. При этом руководство лагеря не устранило всех выявленных пожарными нарушений.