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Лагерь «Виктория» в Одессе снова подвергает детей опасности: нарушения не устранены. Фото: Громадське

Лагерь «Виктория» в Одессе снова подвергает детей опасности: нарушения не устранены (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

20 сен 2019, 17:13
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Лагерь «Виктория» в Одессе, в котором погибли воспитанники танцевального ансамбля, вновь открыл свои двери для детей. При этом руководство лагеря не отреагировало и не устранило все выявленные нарушения.

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В лагере снова оздоравливаются дети несмотря на то, что в помещениях и на территории лагеря сохраняется пожарная опасность, рассказали журналистам «Слідство.Інфо» в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Одесские власти не проверили, а руководство лагеря «Виктория» проигнорировало выполнение комплекса мер по ремонту противопожарной системы. В частности, по состоянию на сейчас в лагере нет пожарного водоема и не работают гидранты. Именно эти нарушения стали одной из причин гибели детей в 2017 году, когда пожар в лагере не было чем тушить.

Несмотря на арест части комплекса, его руководство оградило некоторые здания и принимало в них детей на отдых. В то же время ни ремонта системы пожаротушения, ни проверки кранов-комплектов проведено не было.

Лагерь «Виктория» в Одессе снова подвергает детей опасности: нарушения не устранены. Фото: Слідство.Інфо

Лагерь «Виктория» в Одессе снова подвергает детей опасности: нарушения не устранены. Фото: Слідство.Інфо

Ранее «Ракурс» писал о том, что пожар в лагере «Виктория» в Одессе произошел в сентябре 2017 года, в результате чего погибли три ребенка. В апреле 2018 суд признал вину воспитательницы Натальи Цокур (Янчик) и приговорил ее к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком. В мае того же года прокуратура сообщила директору лагеря Петросу Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в присвоении 120 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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