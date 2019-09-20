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Ракурс
Табір «Вікторія» в Одесі знову наражає дітей на небезпеку. Фото: Громадське

Табір «Вікторія» в Одесі знову наражає дітей на небезпеку: порушення не усунено (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

20 вер 2019, 17:13
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Табір «Вікторія» в Одесі, в якому загинули вихованці танцювального ансамблю, знову відкрив свої двері для дітей. При цьому керівництво табору не взяло до уваги й не усунуло всіх виявлених порушень.

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У таборі знову оздоровлюються діти попри те, що в приміщеннях і на території табору зберігається пожежна небезпека, розповіли журналістам «Слідство.Інфо» у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Одеська влада не перевірила, а керівництво табору «Вікторія» проігнорувало виконання комплексу заходів з ремонту протипожежних систем. Зокрема, станом на зараз у таборі немає пожежної водойми та не працюють гідранти. Саме ці порушення стали однією причин загибелі дітей у 2017 році, коли пожежу в таборі не було чим загасити.

Попри арешт частини комплексу його керівництво відгородило деякі будівлі й приймало в них дітей на відпочинок. Водночас ані ремонту системи пожежогасіння, ані перевірки кранів-комплектів зроблено не було.

Табір «Вікторія» в Одесі знову наражає дітей на небезпеку. Фото: Слідство.Інфо

Табір «Вікторія» в Одесі знову наражає дітей на небезпеку. Фото: Слідство.Інфо

Раніше «Ракурс» писав про те, що пожежа в таборі «Вікторії» в Одесі сталася у вересні 2017 року, внаслідок чого загинули троє дітей. У квітні 2018 суд визнав провину виховательки Наталії Цокур (Янчик) й засудив її до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном. У травні того ж року прокуратура повідомила директору табору Петросу Саркисяну та його заступниці Тетяні Ланіній про підозру у привласненні 120 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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