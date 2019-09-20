Табір «Вікторія» в Одесі знову наражає дітей на небезпеку. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n127086-tabir-viktoriya-v-odesi-znovu-narajaie-ditey-na-nebezpeku-porushennya-ne-usuneno-dokument.html

Ракурс

Табір «Вікторія» в Одесі, в якому загинули вихованці танцювального ансамблю, знову відкрив свої двері для дітей. При цьому керівництво табору не взяло до уваги й не усунуло всіх виявлених порушень.

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У таборі знову оздоровлюються діти попри те, що в приміщеннях і на території табору зберігається пожежна небезпека, розповіли журналістам «Слідство.Інфо» у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Одеська влада не перевірила, а керівництво табору «Вікторія» проігнорувало виконання комплексу заходів з ремонту протипожежних систем. Зокрема, станом на зараз у таборі немає пожежної водойми та не працюють гідранти. Саме ці порушення стали однією причин загибелі дітей у 2017 році, коли пожежу в таборі не було чим загасити.

Попри арешт частини комплексу його керівництво відгородило деякі будівлі й приймало в них дітей на відпочинок. Водночас ані ремонту системи пожежогасіння, ані перевірки кранів-комплектів зроблено не було.

Раніше «Ракурс» писав про те, що пожежа в таборі «Вікторії» в Одесі сталася у вересні 2017 року, внаслідок чого загинули троє дітей. У квітні 2018 суд визнав провину виховательки Наталії Цокур (Янчик) й засудив її до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном. У травні того ж року прокуратура повідомила директору табору Петросу Саркисяну та його заступниці Тетяні Ланіній про підозру у привласненні 120 тис. грн.