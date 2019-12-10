Во время извержения, фото: zrzs/ Instagram

https://racurs.ua/n130628-izverjenie-vulkana-v-novoy-zelandii-chislo-jertv-mojet-dostignut-14-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Извержение самого активного вулкана Новой Зеландии на Острове Вахаари (Уайт-Айленд), расположенного в 48 км от восточного побережья Северного острова, могло унести жизни 13 человек.

Официально уже погибли шесть человек, еще восемь считаются пропавшими без вести, однако условия, которые установились на острове из-за извержения, оставляют мало шансов на то, что они могли выжить, сообщает издание NZ.

Всего на острове находились 47 человек, из них 38 — с круизного корабля Ovation of the Seas.

34 пострадавших и тела пяти погибших забрали с острова спасатели, которым пришлось работать в условиях чрезвычайной опасности,

На острове в основном находились туристы из Австралии и США. Также были туристы из Великобритании, Китая и Малайзии. По крайней мере один из погибших — местный гид, популярный среди туристов.

Отмечается, что уровень опасности на острове был повышен несколько недель назад, однако эксперты не считали, что есть опасность для туристов. Вулкан, по словам ученых, взорвался мгновенно.

27 из 31 травмированных получили ожоги более 30% процентов тела, у многих — серьезные ожоги дыхательных путей. Некоторые из раненых получили ожоги 90% тела. Вероятно, они не переживут этих ужасных травм.

Эксперты говорят, что ряд жертв, вероятно, были убиты токсичными газами почти мгновенно.

Напомним, извержение этого вулкана произошло в понедельник.