Взяточничество в Офисе президента: суд арестовал имущество Кондзели, фото: скриншот

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Светлана Кондзеля, начальник департамент доступа к публичной информации Офиса Президента, узнала решение об аресте имущества.

Соответствующее постановление принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Чиновник подозревается в получении 150 тыс. долл. взятки. Арестованный автомобиль и банковские счета Светланы Кондзели.

Все имущество арестовано, — говорится в сообщении.

Стало также известно, что судебной инстанцией арестован автомобиль BMW X6, принадлежащий экс-замминистру культуры Лесничей. последняя вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. грн. Сотрудники Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявляли, что кроме Кондзели был задержан и ее сообщников.

Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест Светлану Кондзелю. После чего прокуратура обжаловала домашний арест Кондзели. Прокуратура настаивает на аресте Светланы Кондзели.

Напомним, Светлана Кондзелю, чиновницу Офиса президента, подозревают во взяточничестве. Ее задержали при получении взятки в 150 тыс. долл. Судом было вынесено решение о домашнем аресте, но Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) его обжаловала.