Рекета New Shepard. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n130625-kosmicheskuu-raketu-chastnoy-kompanii-otpravyat-v-suborbitalnyy-polet-video.html

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Космическую ракету New Shepard, которая принадлежит частной компании Blue Origin, отправят сегодня, 10 декабря, в суборбитальный полет. Владельцем компании Blue Origin является американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос.

Компания Blue Origin является прямым конкурентом компании Илона Маска SpaceX в сфере освоения космоса. Многоразовая ракета New Shepard будет запущена в 16.30 по киевскому времени с космодрома, расположенного в Техасе, сообщается на сайте компании Blue Origin.

На своем борту ракета понесет научное оборудование, а также тысячи детских писем и открыток. Компания предлагает всем желающим посмотреть запуск ракеты на YouTube-канале Blue Origin.

Следует уточнить, что под суборбитальным полетом следует понимать полет ракеты по баллистической траектории с меньшей скоростью, чем необходимо для запуска искусственных спутников Земли.

Напомним, что в январе 2019 года компания Blue Origin проводила испытательный полет ракеты для космического туризма New Shepard. На высоте 100 км от ракеты отделилась капсула, в которой планируется перевозить туристов и экипаж. Капсула успешно опустилась на землю на парашютах. Сама ракета совершила вертикальную посадку.