Космічну ракету приватної компанії відправлять у суборбітальний політ (ВІДЕО)

Рекета New Shepard. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n130625-kosmichnu-raketu-pryvatnoyi-kompaniyi-vidpravlyat-u-suborbitalnyy-polit-video.html

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Космічну ракету New Shepard, яка належить приватній компанії Blue Origin, відправлять сьогодні, 10 грудня, у суборбітальний політ. Власником компанії Blue Origin є американський мільярдер і засновник Amazon Джефф Безос.

Компанія Blue Origin є прямим конкурентом компанії Ілона Маска SpaceX у сфері освоєння космосу. Багаторазова ракета New Shepard буде запущена о 16.30 за київським часом із космодрому, розташованого в Техасі, повідомляється на сайті компанії Blue Origin.

На своєму борту ракета понесе наукове обладнання, а також тисячі дитячих листівок. Компанія пропонує всім бажаючим подивитися запуск ракети на YouTube-каналі Blue Origin.

Слід уточнити, що під суборбітальним польотом слід розуміти політ ракети по балістичній траєкторії зі швидкістю меншою, ніж необхідно для запуску штучних супутників Землі.

Нагадаємо, що у січні 2019 року компанія Blue Origin проводила випробувальний політ ракети для космічного туризму New Shepard. На висоті 100 км від ракети відокремилась капсула, у якій планується перевозити туристів та екіпаж. Капсула успішно опустилася на землю на парашутах. Сама ракета здійснила вертикальну посадку.