Хабарництво в Офісі президента: суд заарештував майно Кондзелі, фото: скріншот

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Світлана Кондзеля, начальник департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента, дізналась рішення про арешт майна.

Відповідну постанову прийняв Вищий антикорупційний суд. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Чиновник підозрюється в отриманні 150 тис. дол. хабара. Арештований автомобіль і банківські рахунки Світлани Кондзелі.

Все майно арештоване, — йдеться у повідомленні.

Стало також відомо, що судовою інстанцією прийнято рішення заарештувати автомобіль BMW X6, який належить екс-заступниці міністра культури Лісничої. остання вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. грн. Співробітники Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) заявляли, що крім Кондзелі було затримано і її спільників.

Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт Світлану Кондзелю. Після чого прокуратура оскаржила домашній арешт Кондзелі. Прокуратура наполягає на арешті Світлани Кондзелі.

Нагадаємо, Світлану Кондзелю, чиновницю Офісу президента, підозрюють у хабарництві. Її затримали під час одержання хабара в 150 тис. дол. Судом було винесено рішення про домашній арешт.