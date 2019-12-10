Під час виверження, фото: zrzs/Instagram

https://racurs.ua/ua/n130628-vyverjennya-vulkana-v-noviy-zelandiyi-kilkist-jertv-moje-syagnuty-14-osib-foto-video.html

Ракурс

Виверження найактивнішого вулкана Нової Зеландії на Острові Вахаарі (Уайт-Айленд), розташованого за 48 км від східного узбережжя Північного острова, могло забрати життя 13 осіб.

Офіційно вже загинули шестеро людей, ще восьмеро вважаються зниклими безвісти, однак умови, які встановилися на острові через виверження, залишають мало шансів на те, що вони могли вижити, повідомляє видання NZ.

Всього на острові перебували 47 людей, з них 38 — з круїзного корабля Ovation of the Seas.

34 постраждалі та тіла п’яти загиблих були забрані з острова рятувальниками, яким довелося працювати в умовах надзвичайної небезпеки,

На острові здебільшого перебували туристи з Австралії та США. Також були туристи з Великої Британії, Китаю та Малайзії. Принаймні один із загиблих — місцевий гід, популярний серед туристів.

Зазначається, що рівень небезпеки на острові був підвищений кілька тижнів тому, однак експерти не вважали, що є небезпека для туристів. Вулкан, за словами вчених, вибухнув миттєво.

27 із 31 травмованих отримали опіки понад 30% відсотків тіла, у багатьох — серйозні опіки дихальних шляхів. Деякі з поранених отримали опіки 90% тіла. Ймовірно, вони не переживуть цих жахливих травм.

Експерти кажуть, що низка жертв, ймовірно, були вбиті токсичними газами майже миттєво.

Нагадаємо, виверження цього вулкана сталося в понеділок.