Виверження вулкана в Новій Зеландії: одна людина загинула, двоє зникли безвісти. Фото: AP NEWS

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Виверження вулкана в Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд стало причиною загибелі однієї людини. Двоє вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Поблизу вулкана в момент початку виверження перебували близько 50 осіб. Спочатку повідомлялося, що більшість із них успішно евакуювали, але згодом інформація змінилася, передає видання AP NEWS.

За заявою представника місцевої поліції Джона Тімса, кількість потерпілих унаслідок дії стихії постійно зростає. Вже відомо про 20 постраждалих і щонайменше одного загиблого та двох зниклих безвісти. До пошуково-рятувальної операції залучено поліцію та фахівців Національного агентства з надзвичайних ситуацій.

Також повідомляється, що більшість осіб, які перебували поблизу вулкана на території острова Уайт-Айленд за 270 км від Окленда, — це туристи.

Раніше повідомлялося про виверження вулкана Етна в Італії. Воно супроводжувалося вибухами і потужним викидом попелу, вулканічних бомб і шматків розпеченого шлаку.