Петро Порошенко. Фото: Військова справа

https://racurs.ua/ua/n130553-poroshenka-zakydaly-yaycyamy-skladeno-protokol-pro-dribne-huliganstvo.html

Ракурс

Петра Порошенка закидали яйцями під час його виступу на Майдані Незалежності на вчорашньому віче. Інцидент стався після традиційного виконання Гімну України. Після того, як п’ятий президент України крикнув зі сцени у мікрофон «Слава Україні!», у його бік полетіло кілька курячих яєць.

Провокатором виявився чоловік із червоно-чорним прапором на плечах, який стояв поблизу сцени. Його одразу ж зупинили мітингувальники і навіть хотіли вчинити над ним розправу. Але поліцейські швидко відреагували на інцидент і вивели чоловіка з натовпу, повідомляють УНН.

Було встановлено, що чоловік, який кинув в екс-президента яйця, 1985 року народження. Він заявив, що є журналістом. Порушник був затриманий і доставлений до Шевченківського райвідділу поліції Києва. Поліцейськими складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, що в неділю, 8 грудня, на Майдані Незалежності в Києві тривав мітинг «Червоні лінії для Зеленського». Мітингувальники закликали президента Володимира Зеленського не здавати інтересів України під час «нормандського саміту», який відбудеться сьогодні, 9 грудня, у Парижі.

Ця акція була підтримана кількома політичними силами, у тому числі й партією «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко.

Як раніше писав «Ракурс», учасники акції «Варта на Банковій» встановили намети біля Офісу президента. Мітингувальники вимагають від Зеленського не капітулювати під час «нормандського саміту».