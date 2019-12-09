Порошенко забросали яйцами: составлен протокол о мелком хулиганстве

Петр Порошенко. Фото: Военное дело

https://racurs.ua/n130553-poroshenko-zabrosali-yaycami-sostavlen-protokol-o-melkom-huliganstve.html

Ракурс

Петра Порошенко закидали яйцами во время его выступления на Майдане Независимости на вчерашнем вече. Инцидент произошел после традиционного исполнения Гимна Украины. После того, как пятый президент Украины крикнул со сцены в микрофон «Слава Украине!», в его сторону полетело несколько куриных яиц.

Провокатором оказался человек с красно-черным флагом на плечах, который стоял в непосредственной близи от сцены. Мужчину сразу же остановили митингующие и даже хотели совершить над ним расправу. Но полицейские быстро отреагировали на инцидент и увели мужчину из толпы, сообщают УНН.

Было установлено, что швырнувший в экс-президента яйца мужчина 1985 года рождения. По словам провокатора, он является журналистом. Нарушитель был задержан и доставлен в Шевченковское УП ГУНП в Киеве. Полицейскими составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Напомним, что в воскресенье, 8 декабря, на Майдане Независимости в Киеве проходил митинг «Красные линии для Зеленского». Митингующие призывали президента Украины Владимира Зеленского не сдавать интересы Украины во время «нормандского саммита», который состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

Данная акция была поддержана несколькими политическими силами, в том числе и партией «Европейская Солидарность», лидером которой является Порошенко.

Как ранее писал «Ракурс», участники акции «Стража на Банковой» начали устанавливать палатки возле Офиса президента. Митингующие требуют от Зеленского не капитулировать во время «нормандского саммита».