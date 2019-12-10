Ракурсhttps://racurs.ua/
Умерла солистка Roxette Фредрикссон, фото: flickr
Умерла солистка Roxette Фредрикссон (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130629-umerla-solistka-roxette-fredriksson.htmlРакурс
Скончалась Мари Фредрикссон. Ей был 61 год.
Солистка группы Roxette ушла из жизни 9 декабря. Об этом сообщает издание Expressen.
Менеджер артистки Мари Димберг подтвердила информацию. Она заявила, что певица умерла в своих апартаментах после продолжительной болезни.
Одна из наших любимых артисток ушла от нас, — заявила Мари Димберг.
Пер Гессле, другой участник музыкального коллектива, выразил соболезнования в связи с случившимся. Он подчеркнул, что теперь жизнь никогда не будет прежней.
Вся моя любовь с ней и с ее семьей, — высказался мужчина.
У Фредрикссон диагностировали рак мозга в 2002 году. Медики рекомендовали исполнительнице воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности.
Группа Roxette была создана в 1986 году. В 1989-м музыканты выпустили композицию The Look. Этот сингл принес коллективу мировую славу. За свою историю они дали 557 концертов, выпустили 75 млн копий альбомов. Четыре композиции Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard.
Ранее в возрасте 72 лет умерла звезда культового американского сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон, сыгравшая роль Нормы Дженнингс.
Загрузка...