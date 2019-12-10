Государственная таможенная служба Украины. Фото: Багнет

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Новая таможня официально начала работу в Украине сегодня в полночь. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что это лишь первый этап построения нового государственного органа, который будет работать для украинских плательщиков налогов, а не для набивания карманов коррумпированных чиновников.

Из рядов Государственной таможенной службы были исключены 500 «сомнительных» руководителей, сокращено количество таможен с 26 до 16, а также был обеспечен незаметный для пользователей переход от старого госоргана к новому, сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.

В центральном аппарате работала специально созданная группа, сотрудники которой проводили консультации относительно возникающих сложностей в работе. На протяжении всей ночи и.о. руководителей таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что нигде не возникло проблем.

В настоящее время имеются точечные вопросы относительно мест доставки, единичных случаев транзита и особенностей работы железной дороги, которые должны разрешиться в течение этой недели.

Чиновник уточнил, что в штат новой Государственной таможенной службы переведено более 50% сотрудников и данный процесс будет продолжен в этом месяце. Также в декабре будут объявлены конкурсы по замещению вакантных должностей.

Напомним, что в июле текущего года Государственную таможенную службу возглавил Максим Нефедов, который победил в конкурсе на эту должность. Новый глава ведомства заявил, что его основной целью является очищение службы и устранение коррупционных схем.