Таможня запустит мобильное приложение e-Borders

https://racurs.ua/n130638-vse-servisy-i-situaciya-na-granice-onlayn-tamojnya-zapustit-svoe-mobilnoe-prilojenie.html

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Государственная таможенная служба в следующем году планирует запустить мобильное приложение e-Borders, пользователи которого смогут с помощью своих смартфонов получать доступ ко всем сервисам ведомства, а также в режиме онлайн следить за ситуацией на границе.

Соответствующий проект осуществляется совместно с Госпогранслужбой. Такие планы сегодня озвучил руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, сообщает издание «Громадське».

Нефедов отметил, что осуществление цифровой трансформации является одним из приоритетов его ведомства. В течение ближайших полгода на таможне планируют пересмотреть систему управления рисками и открыть систему бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой ведомства. Также заработают портал открытых данных и автоматические сервисы для классификации и интеграции с базами других стран.

Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается начало работы системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а впоследствии и других относительно простых товаров, перемещаемых через границу граждане.

По словам Нефедова, это позволит не только упростить, но и удешевить этот процесс.

Также таможня работает над тем, чтобы запустить международную мониторинговую систему, которая позволит отслеживать перемещение контейнеров по миру.

Напомним, сегодня в полночь в Украине официально начала работу новая таможня.