ДТП під Києвом: на дітей наїхав п'яний військовослужбовець. Фото: Без Табу

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Ракурс

ДТП у Київській області стала причиною тяжкого травмування чотирьох осіб, зокрема й двох дітей. На думку слідчих, її спричинив п’яний водій легковика.

У Державному бюро розслідувань встановили, що інцидент стався за участю начальника одного з відділів Нацгвардії у Бориспільському районі Київської області, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, інформує сьогодні сайт ДБР.

За попередніми даними, військовослужбовець за кермом власного автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Вони дістали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Після наїзду автомобіль зіштовхнувся з бетонною електроопорою та перекинувся, а конструкція впала на авто. Це призвело до тілесних ушкоджень пасажирки легковика. Чоловіка та жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Наразі триває досудове розслідування, проводиться допит учасників ДТП і свідків події. Інцидент кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України). Якщо провину військовослужбовця буде доведено, йому загрожує до трьох років позбавлення волі з аналогічним строком позбавлення права керувати транспортними засобами.

Вчора «Ракурс» повідомляв деталі цієї страшної аварії. Унаслідок ДТП постраждали четверо осіб: двоє дітей, водій легковика та його пасажирка.