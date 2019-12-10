ДТП под Киевом: на детей наехал пьяный военнослужащий. Фото: Без Табу

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Ракурс

ДТП в Киевской области стала причиной тяжелого травмирования четырех человек, в том числе двух детей. По мнению следователей, ее спровоцировал пьяный водитель легковушки.

В Государственном бюро расследований установили, что инцидент произошел с участием начальника одного из отделов Нацгвардии в Бориспольском районе Киевской области, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сегодня сайт ГБР.

По предварительным данным, военнослужащий за рулем собственного автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Они получили телесные повреждения средней степени тяжести.

После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся, а конструкция упала на авто. Это привело к телесным повреждениям пассажирки легковушки. Мужчину и женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, проводится допрос участников ДТП и свидетелей происшествия. Инцидент квалифицируется как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины). Если вина военнослужащего будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы с аналогичным сроком лишения права управлять транспортными средствами.

Вчера «Ракурс» сообщал о деталях этой страшной аварии. В результате ДТП пострадали четыре человека: два ребенка, водитель легковушки и его пассажирка.